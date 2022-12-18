Спорт 18 декабря 2022, 21:59 Месси признали лучшим игроком чемпионата мира в Катаре Лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре признали капитана сборной Аргентины Лионеля Месси РИА «Новости»

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Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал лучшим игроком завершившегося в Катаре чемпионата мира. В финале его команда обыграла Францию, а сам он забил два мяча.

Футболист, которому летом исполнилось 35 лет, впервые в карьере выиграл чемпионат мира. Игра против Франции стала для него 26-й в рамках мундиалей — по этому показателю он обошел немецкого полузащитника Лотара Маттеуса.

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В Катаре Месси забил семь голов. Он стал вторым бомбардиром турнира после нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе (восемь мячей), а также самым результативным аргентинцем на чемпионатах мира. Ранее это звание носил Габриэль Батистута.

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Вечером 18 декабря в Катаре состоялся финальный матч первенства планеты. Сборная Аргентины победила команду Франции. Счет в игре открыл Месси, реализовавший пенальти. Затем преимущество укрепил нападающий Анхель Ди Мария. Во втором тайме Мбаппе забил дважды и вернул интригу. В двух дополнительных таймах по 15 минут команды обменялись голами — забили вновь Месси и Мбаппе. В серии послематчевых пенальти точнее и удачливее оказались южноамериканцы.