Важное 18 декабря 2022, 20:56 Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу Аргентина обыграла Францию и выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре РИА «Новости»

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Сборная Аргентины переиграла Францию и выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре. Победитель определился в серии послематчевых пенальти.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. На голы аргентинцев Лионеля Месси и Анхеля Ди Марии ответил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, оформивший дубль.

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Команды сыграли еще два тайма по 15 минут, но выявить сильнейшего не сумели — голами обменялись Месии и Мбаппе, оформивший хет-трик. В итоге чемпион мира определился в серии пенальти, где точнее оказались аргентинцы. Решающий удар нанес защитник Гонсало Монтьель.

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Ранее состоялся матч за третье место. Бронзовые медали турнира в Катаре завоевали футболисты сборной Хорватии. Они обыграли команду Марокко со счетом 2:1. Подопечные Злако Далича завершили второй подряд чемпионат мира в числе призеров. На мундиале в России они заняли второе место, проиграв в финале французам.