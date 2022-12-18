Мир 18 декабря 2022, 07:57 Фейерверки, гуляния и песни. Хорватия отпраздновала третье место на ЧМ Хорваты отпраздновали третье место на ЧМ по футболу фейерверками и песнями

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Жители Хорватии бурно отпраздновали третье место на Чемпионате мира по футболу. Судя по видео, которые распространились в Сети, на улицы вышли десятки тысяч человек. Люди мазали флагами своей страны, хором распевали песни, зажигали фейерверки.

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Кроме того, событие отметили праздничным салютом.

Это уже второй ЧМ по футболу, на котором Хорватия взяла медали. Тогда сборная страны заняла второе место, чемпионом же стал Франция. В это раз в борьбе за «бронзу» спортсмены из Хорватии обыграли команду Марокко со счетом 2:1. Хорватская команда забила гол на седьмой и 42-й минутах.

В финале чемпионата мира в Катаре сыграют Франция и Аргентина. Матч начнется сегодня в 18:00 по московскому времени.

Этот чемпионат уже сейчас можно назвать лучшим в истории, заявил ранее глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. Он отметил, что совет FIFA единодушно дал ЧМ такую оценку, и указал «уникальную сплоченность», наблюдавшуюся на турнире.