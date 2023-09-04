Спорт 04 сентября 2023, 04:41 Неймар заявил, что они с Мэсси прошли через ад в «ПСЖ» Нападающий ФК «Аль-Хиляль» Неймар: в Париже Мэсси узнал, что такое ад РИА «Новости»

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Футболист «Аль-Хиляля» Неймар назвал адом период выступлений за французский клуб «Пари Сен-Жермен». Таким же тяжелым испытанием «ПСЖ» стал и для его бывшего одноклубника, чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом Неймар рассказал изданию Globo.

«Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, с которой выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад. Мы с ним оба ощутили, что это такое», — заявил футболист.

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Неймар выразил мнение, что в Париже к Месси отнеслись несправедливо.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. В составе парижской команды аргентинец дважды победил в чемпионате Франции. Летом 2023 года Месси перебрался в американский клуб «Интер Майами». Позже он назвал это решение правильным.

Неймар играл за «ПСЖ» с 2017 года. Летом 2023 года он подписал двухлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль».

Писатель Платон Беседин предположил, что тенденция перехода футбольных звезд в клубы Саудовской Аравии способна разрушить мировой футбол.