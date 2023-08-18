Спорт 18 августа 2023, 07:48 Месси назвал верным решение перейти в «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что принял верное решение перейти в «Интер Майами» РИА «Новости»

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Аргентинский нападающий Лионель Месси выразил уверенность, что его решение перейти в клуб MLS «Интер Майами» оказалось верным. Слова футболиста привело издание AFP.

«Мой переход в „ПСЖ“ не был тем, чего я сильно хотел. Я не планировал покидать „Барселону“, все произошло очень быстро. Мне пришлось привыкать к новому городу, как в спортивном, так и жизненном смысле. Это было тяжело, ровно противоположено тому, что происходит со мной сейчас», — сказал он.

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Месси подчеркнул, что полностью доволен решением продолжить карьеру в США.

«Доволен тем, как все сложилось. Для моей семьи и во всем остальном. Я получил новый опыт в США, нас великолепно приняли в Майами», — добавил форвард.

Месси выступал в «Барселоне» сначала карьеры, вместе с каталонцами он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и десять раз чемпионат Испании.

Летом 2021 года аргентинец перешел в парижский «ПСЖ», вместе с которым два раза победил в чемпионате Франции. Летом 2023 года Месси объявил о переходе в «Интер Майами».