Спорт 30 августа 2023, 12:21 Найденная после исчезновения Горбачева попросила прощения за свой поступок Алина Горбачева заявила, что ее исчезновение не связано со спортом и тренером Соцсети

Читать 360tv в

Победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачева заявила, что ее исчезновение не связано с фигурным катанием. Она попросила прощения у всех, кто переживал из-за случившегося накануне, 29 августа. Данное заявление спортсменка опубликовала на своей страничке в Instagram*.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой», — заверила Горбачева.

Реклама

По ее словам, недавнее исчезновение не имеет связи со спортивной деятельностью и наставницей Софьей Федченко. Чемпионка России подчеркнула, что продолжит тренироваться в своей команде и принимать участие в новых соревнованиях.

«У нас все хорошо», — указала фигуристка.

Горбачева пропала в Москве вечером 28 августа. СК успел возбудить дело об убийстве. Поисками 16-летней спортсменки занимались следователи, водолазы, кинологи с собаками и волонтеры «Лиза Алерт». Девушку нашли в кинотеатре торгового центра. После этого ее доставили в отделение столичного Следственного комитета для дачи показаний.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева возмутилась исчезновением Горбачевой, заявив, что не понимает, как спортсменка могла спокойно уйти гулять в парк после тренировки.

* — принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.