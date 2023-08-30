Спорт 30 августа 2023, 11:09 «Обсуждать можем, осуждать — нет». Фигуристка Медведева — об исчезновении Алины Горбачевой Фигуристку Медведеву возмутило исчезновение 16-летней Алины Горбачевой РИА «Новости»

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Разбираться в причинах поступка и исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой будут правоохранители. Каждый человек может высказать свое мнение, однако осуждать спортсменку не стоит. Об этом заявила чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в личном Telegram-канале.

«В этой ситуации очень много всякого неправильного. Всех деталей мы не знаем. Обсуждать можем, осуждать — нет. Разбираться в этой ситуации уж точно не нам», — подчеркнула спортсменка.

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Медведева напомнила, что дело дошло до СК, который и будет устанавливать все детали произошедшего. При этом личное мнение об исчезновении Горбачевой чемпионка мира предпочла не освещать публично.

«Мнение свое я оставлю при себе, потому что обязательно найдутся люди, которые будут считать, что я неправа. Но сейчас это не самое главное. Самое главное, что человек жив, все в порядке», — отметила Медведева.

Она также обратила внимание на тот факт, что 16-летняя фигуристка выглядит намного младше — лет на 12. Однако в этом возрасте человек должен нести ответственность за себя и свои поступки. Важно учитывать и ментальное состояние спортсменки, подчеркнула Медведева.

«Что случилось, никто не знает. Но человек уже довольно взрослый. Поэтому вся ситуация вызывает такой резонанс», — объяснила фигуристка.

Она указала, что как человек, который постоянно находился в спорте, не понимает, как можно позволить себе просто взять и, не предупредив никого, пойти в парк.

«Я тоже выгляжу младше своего возраста. Но как у меня это происходило? Меня мама или бабушка (везли — прим. ред.) из дома на тренировку, с тренировки за шкирку в машину и домой. Постоянно было наблюдение, потому что, во-первых, это спорт, во-вторых, это ребенок. Человек выглядит на 12 лет. Как можно позволять вот так вот ходить?» — возмутилась Медведева.

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию 16-летняя Алина Горбачева пропала в Москве вечером 28 августа. СК успел возбудить дело об убийстве. Поисками спортсменки занимались правоохранители, водолазы, кинологи с собаками и волонтеры «ЛизаАлерт». Нашли девушку в кинотеатре торгового центра. После этого ее доставили в отделение столичного Следственного комитета для дачи показаний.