Министр спорта объяснил увольнение Черчесова

Российскому футболу нужны перемены. Для этого следует в комплексе проанализировать все накопившиеся там проблемы. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин после увольнения главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова.

Глава Минспорта поблагодарил специалиста и весь тренерский штаб национальной команды за пять лет работы. Он также напомнил об успешном выступлении сборной на чемпионате мира 2018 года. По его словам, тогда игрой россиян гордилась вся страна, сообщило РИА «Новости».

Однако сейчас, как подчеркнул Матыцин, в российском футболе накопились проблемы. Ситуацию нужно менять и совершать перемены, чтобы у России была сильная сборная.

«Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объемы финансирования в футболе, лимит на легионеров», — перечислил он.

Реформы, по мнению министра, нужны и в системе детско-юношеского спорта, институте сборных команд и взаимодействии с профессиональными клубами. Матыцин добавил, что в России требуется сформировать целый комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная — одно из главных звеньев.