Черчесов пожелал удачи новому тренерскому штабу российской сборной

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое увольнение. По его словам, это решение было общим с президентом РФС Александром Дюковым.

Черчесов сказал, что признателен всем, с кем работал в течение этих пяти лет. Прежде всего, по его словам, он хотел бы выразить благодарность футболистам, персоналу сборной, представителям Российского футбольного союза, сообщило РИА «Новости».

Не забыл Черчесов и о болельщиках. По его словам, их поддержка останется в памяти навсегда.

«Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира-2022», — заключил он.

Решение о расторжении контракта с Черчесовым последовало после вылета сборной с Евро-2020. Хотя претензии к игре команды были и до этого. По мнению некоторых экспертов, сыграла роль и его пресс-конференция по итогам турнира, на которой он «угробил свою репутацию».

В трех матчах на Евро российская сборная не смогла выйти из группы и смогли обыграть только сборную Финляндии. Командам Бельгии и Дании команда проиграла со счетом 0:3 и 1:4.