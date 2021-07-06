Йоахим Лев может возглавить сборную России по футболу

Тренера сборной Германии Йоахима Лева назвали одним из кандидатов на замену Станислава Черчесова. Ранее Василий Уткин предположил, что тренера российской сборной уволят в ближайшее время.

Немецкий специалист является одним из трех иностранцев, которые могут возглавить сборную России. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на двух источников.

Йоахим Лев в марте заявил, что уйдет с поста главного тренера сборной Германии по футболу после чемпионата Европы. По словам представителей DFB, Лев сам попросил расторгнуть его контракт. Он действовал до чемпионата мира 2022 года.

Немецкую сборную Лев тренирует с 2006 года. При нем сборная стала первой на чемпионате мира в 2014 и Кубке конфедераций в 2017 году. Кроме этого, команда завоевала бронзовые медали мирового первенства в 2010, серебро в 2008 и еще две бронзовые награды чемпионатов Европы в 2012 и 2016 годах.

Сборная России на чемпионате Европы не смогла войти в плей-офф. Футболисты разгромно проиграли бельгийцам и датчанам. Главный тренер Станислав Черчесов позже заявил, что провальное выступление команды на Евро-2020 связано с переносом турнира.