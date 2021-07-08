Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России

РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его штабом. Футбольный союз начал искать нового главного тренера для национальной команды. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала РФС.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — сказал президент РФС Александр Дюков.

Решение о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым приняли после провального выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. Команда по итогам группового этапа заняла последнее место в турнирной таблице.

В трех матчах российские футболисты смогли обыграть только сборную Финляндии. Командам Бельгии и Дании они проиграли со счетом 0:3 и 1:4.

Станислав Черчесов пообещал, что проанализирует всю ситуацию и сказал, что подготовит сборную для отбора на чемпионат мира.

В его организаторских способностях разочаровались многие. Футбольный тренер Александр Малосолов заявил, что национальной команде пора найти нового тренера.

Отставку Черчесова предсказал спортивный комментатор Василий Уткин. Он пояснил, своими высказываниями на пресс-конференции после провала на чемпионате Европы тренер российской сборной окончательно испортил свою репутацию.

Уткин подчеркнул, что Черчесова попросят оставить пост в ближайшее время, но сделают это достаточно вежливо.

Александр Дюков тогда же заявлял, что не нужно решать кадровые вопросы по горячим следам. При этом он подчеркнул, что футболисты на Евро-2020 выступили неудовлетворительно.

Станислав Черчесов тренировал сборную России с 2016 года. В 2018 и 2020 годах РФС продлевал его контракт.