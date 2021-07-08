Расторжение контракта с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым — это логичное решение. Он продиктовано не только его работой на Евро-2020, но и неудачами в других турнирах. Таким мнением с «360» поделился комментатор Константин Генич.

«Абсолютно, наверное, логичное и продиктованное решение тем результатом, который показан не только на чемпионате Европы. Тут, я думаю, во внимание принимались и два турнира Лиги Наций и Кубок Конфедерации. Да, чемпионат мира был успешный, но это не индульгенция для тренера», — отметил Генич.

По словам собеседника, сборная живет некими циклами, и один тренер редко может работать с командой на протяжении долгих лет. По словам Генича, Черчесов сам не стал подавать в отставку, поэтому напряжение вокруг сборной усилилось.

«Она становится раздражительной, сборная, интерес к ней падает. Я думаю, что РФС проанализировал эту историю и принял вполне логичное и обдуманное решение. Спасибо Черчесову за чемпионат мира, дальше сборная, наверное, будет идти другим путем, с другим тренером». — добавил футбольный комментатор и предположил, что освободившееся место займет иностранец

Ранее РФС расторг контракт с Черчесовым и его штабом. Футбольный союз уже начал искать нового главного тренера для национальной сборной.