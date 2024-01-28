Важное 28 января 2024, 15:37 Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии Теннисист Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open IMAGO/Paul Zimmer/globallookpress

Читать 360tv в

Россиянин Даниил Медведев не смог стать чемпионом Открытого чемпионата Австралии. В финале он проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Синнер одержал победу со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте три часа и 44 минуты. Итальянец играл в финале турнира «Большого шлема» впервые.

Реклама

При этом первый сет финального матча Медведев выиграл, дважды взяв подачу соперника. Встреча теннисистов прошла на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

Медведев в пятый раз в карьере проиграл в финале турнира «Большого шлема», третий раз — на Australian Open.

Ранее экс-первая ракетка мира Джон Макинрой отмечал, что Медведев — гениальный стратег. Однако физически ему будет непросто справиться с Синнером. Борис Беккер назвал фаворитом финала Australian Open итальянца.

Даниил Медведев — третья ракетка мира. Андрей Рублев назвал его одним из лучших теннисистов.