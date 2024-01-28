Спорт 28 января 2024, 12:34 Экс-теннисист Макинрой оценил шансы россиянина Медведева в финале Australian Open Экс-теннисист Макинрой заявил, что Медведеву будет физически непросто с Синнером Panoramic/Keystone Press Agency/globallookpress

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Бывший теннисист, экс-первая ракетка мира Джон Макинрой указал на преимущество итальянского спортсмена Янника Синнера над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч состоится 28 января, напомнило издание Tennis365.

Макинрой назвал Медведева гениальным стратегом после игры в полуфинале.

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«Даниил провел три пятисетовых матча, а Синнер на турнире проиграл только один сет. Было бы замечательно, если бы Медведев смог снова оказаться на высоте, но ему, должно быть, физически непросто», — заявил он.

Медведев замыкает тройку лидеров в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теннисист в 2022 году выиграл US Open.

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