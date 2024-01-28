Спорт 28 января 2024, 13:16 Медведев выиграл первый сет финального матча Australian Open Теннисист Медведев выиграл первый сет финального матча Australian Open у Синнера Panoramic/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Россиянин Даниил Медведев выиграл в первом сете финального матча Australian Open с итальянцем Янником Синнером. Теннисисты провели на корте 37 минут.

Россиянин смог дважды взять подачу соперника и выиграл сет со счетом 6:3. Медведев сделал шесть, у Синнера два. Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

Реклама

При этом бывший теннисист, экс-первая ракетка мира Джон Макинрой указывал на преимущество Синнера над Медведевым. Он указал, что россиянину будет физически непросто с итальянцем. Но Медведева спортсмен признал гениальным стратегом.

Ранее Медведев вышел в финал чемпионата Australian Open, обыграв в полуфинале немецкого спортсмена Александра Зверева. Теннисист победил соперника в пяти сетах, матч длился около 4,5 часа.