27 января 2024, 14:21
Бывшая первая ракетка мира Беккер назвал фаворита финала Australian Open
Борис Беккер назвал Янника Синнера фаворитом финала Australian Open
Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер заявил об уязвимости российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open — 2024. Его слова привело издание Eurosport.
Спортсмен выразил мнение, что россиянин провел слишком много времени на корте в отличие от итальянца Янника Синнера. Тот в четырех сетах выиграл у серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open.
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Беккер обратил внимание на тот факт, что Медведев провел на корте более 20 часов. Поэтому он назвал Синнера фаворитом финала.
Накануне Медведев вышел в финал чемпионата Australian Open. Он обыграл в полуфинале немецкого спортсмена Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.
Белорусская спортсменка Арина Соболенко одержала победу над китайской теннисисткой Чжэн Цинвень и второй раз подряд защитила титул чемпионки турнира в Австралии. На пути к победе она не проиграла ни одного сета.
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