Спорт 27 января 2024, 14:21 Бывшая первая ракетка мира Беккер назвал фаворита финала Australian Open Борис Беккер назвал Янника Синнера фаворитом финала Australian Open IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер заявил об уязвимости российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open — 2024. Его слова привело издание Eurosport.

Спортсмен выразил мнение, что россиянин провел слишком много времени на корте в отличие от итальянца Янника Синнера. Тот в четырех сетах выиграл у серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open.

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Беккер обратил внимание на тот факт, что Медведев провел на корте более 20 часов. Поэтому он назвал Синнера фаворитом финала.

Накануне Медведев вышел в финал чемпионата Australian Open. Он обыграл в полуфинале немецкого спортсмена Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Белорусская спортсменка Арина Соболенко одержала победу над китайской теннисисткой Чжэн Цинвень и второй раз подряд защитила титул чемпионки турнира в Австралии. На пути к победе она не проиграла ни одного сета.