Спорт 07 сентября 2023, 10:37 Рублев назвал Медведева одним из лучших теннисистов после проигрыша ему на US Open Теннисист Рублев объяснил свой проигрыш Медведеву в четвертьфинале US Open РИА «Новости»

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Знаменитый российский теннисист Андрей Рублев заявил, что его поражение в матче соотечественнику Даниилу Медведеву в четвертьфинале турнира Открытого чемпионата США по теннису (US Open) было закономерным. Его слова появились на YouTube-канале первенства.

Рублев заявил, что считает соперника одним из лучших теннисистов во всем мире.

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«Мне кажется, у меня было много шансов, просто в те моменты он играл лучше, подавал лучше», — сказал он.

По его словам, первая подача не удалась, тогда пришлось играть со второй. Спортсмен отметил важность этого факта.

Ранее стало известно, что Медведев обыграл своего соотечественника во время четвертьфинала US Open. Матч закончился со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Россияне в общей сложности провели на корте два часа и 48 минут.

Теперь Медведеву предстоит сразиться в полуфинале с 20-летним Карлосом Алькарасом из Испании. Последний занимает сейчас первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Даниил Медведев остается третьей ракеткой мира, он занимает восьмую позицию в рейтинге ATP. US Open начался в Нью-Йорке 28 августа, финал пройдет 10 сентября. Призовой фонд турнира равняется 65 миллионам долларов, отметила Lenta.ru.