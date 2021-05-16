Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба в матче заключительного тура РПЛ забил четыре гола и стал лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона, написал ТАСС. В общей сложности в турнире на его счету 137 голов.

Гол, которым нападающий установил рекорд, он посвятил своему сыну Александру, который появился на свет 15 мая. Дзюба пососал соску и «покачал» ребенка на руках.

В чемпионатах России Дзюба забил 137 голов — это больше, чем у предыдущего рекордсмена Александра Кержакова. Тот наколотил за свою карьеру в РПЛ 133 гола.

Команда из Санкт-Петербурга 2 мая обыграла «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно стала чемпионом России по футболу. Накануне Дзюба в телеэфире поделился своими планами на будущее. Он отметил, что после завершения карьеры может стать телевизионным экспертом или тренером, так как не представляет свою жизнь без футбола.