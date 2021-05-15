Дзюба пообещал задать жару телевидению в роли эксперта

Форвард ФК «Зенит» Артем Дзюба после завершения карьеры может стать телеэкспертом или тренером. Но пока жизнь без футбольных эмоций игрок не представляет.

Спортсмен поделился планами на будущее в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я пока себя не представляю без футбольных эмоций и адреналина. По будущему думал устроиться на телевидение экспертом, задал бы там жару!» — пошутил Дзюба.

Футболист добавил, что намерен получить лицензию тренера и «попробовать себя» на этом поприще.

Контракт с петербургским клубом «Зенит» у 32-летнего Артема Дзюбы подписан до 30 июня 2022 года.

В этом сезоне спортсмен сыграл 33 матча во всех турнирах в составе «Зенита». На его счету 18 голов и девять результативных передач.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Дзюбу в расширенный список футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы. В него попали 30 спортсменов, но на турнир поедут 26 человек. Команда 20 мая соберется на базе в Новогорске.