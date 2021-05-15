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    15 мая 2021, 01:05

    Дзюба пообещал задать жару телевидению в роли эксперта

    Александра Ломейко

    Форвард ФК «Зенит» Артем Дзюба после завершения карьеры может стать телеэкспертом или тренером. Но пока жизнь без футбольных эмоций игрок не представляет.

    Спортсмен поделился планами на будущее в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Я пока себя не представляю без футбольных эмоций и адреналина. По будущему думал устроиться на телевидение экспертом, задал бы там жару!» — пошутил Дзюба.

    Футболист добавил, что намерен получить лицензию тренера и «попробовать себя» на этом поприще.

    Контракт с петербургским клубом «Зенит» у 32-летнего Артема Дзюбы подписан до 30 июня 2022 года.

    В этом сезоне спортсмен сыграл 33 матча во всех турнирах в составе «Зенита». На его счету 18 голов и девять результативных передач.

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Дзюбу в расширенный список футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы. В него попали 30 спортсменов, но на турнир поедут 26 человек. Команда 20 мая соберется на базе в Новогорске.