Дзюба отпраздновал свой 200-й гол с соской во рту

Нападающий «Зенита» в матче последнего тура РПЛ с «Тамбовом» забил 200-й гол в карьере. Он посвятил его рождению сына. Футболист пососал соску и показал пантомиму, как он качает ребенка на руках.

Дзюба попросил своих одноклубников «покачать» его новорожденного ребенка. Футболисты выстроились перед камерой и выполнили просьбу форварда. Встреча «Зенит» — «Тамбов» началась в 14:00. Пока команда из Северной столицы ведет со счетом 1:0.

На поле «Зенит» вышел в составе без иностранцев. Клуб из Санкт-Петербурга 2 мая обыграл «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России по футболу.

15 мая у Артема Дзюбы родился сын. О пополнении в семье спортсмена стало известно, когда на поздравление «Зенита» с чемпионством пришла его беременная жена. Мальчик по имени Александр появился на свет весом 4250 граммов и ростом 56 сантиметров. У него есть два старших брата: Максим и Никита.