Дзюба в третий раз стал отцом

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал отцом еще одного мальчика. О прибавлении в семье форварда сине-бело-голубых сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Мальчик родился 15 мая весом 4250 граммов и ростом 56 сантиметров. Его назвали Александр. Команда поздравила Дзюбу и его супругу Кристину с радостным событием, пожелав всей семье здоровья и хорошего настроения.

Саша стал третьим сыном футболиста. Старших детей зовут Максим и Никита.

Сегодня футболист заявил, что после завершения карьеры может стать телеэкспертом или тренером. Но пока жизнь без игры он не представляет.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 33 матча во всех турнирах в составе сине-бело-голубых. Он реализовал 18 голов и девять результативных передач.

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов включил форварда в расширенную заявку футболистов, которые начнут подготовку к чемпионату Европы. Сбор начнется 20 мая на базе в Новогорске.