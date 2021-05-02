«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Локомотив» и в третий раз досрочно стал чемпионом России. Матч 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) прошел в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «Зенита».

Первый гол в игре на 19-й минуте забил капитан «Зенита» Артем Дзюба. Из штрафной мяч пробил Азмун, но попал во вратаря железнодорожников Гильерме, он же заблокировал удар Малкома, но пропустил мгновенный гол Дзюбы. Второй мяч на 39-й минуте в ворота москвичей забил Азмун. Но на этом он не успокоился и снова поразил порота соперника в добавленном времени.

Первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу «Зенита». В начале второго тайма Азмун снова продемонстрировал свой талант и довел счет до 4:0.

Следующий гол Азмун реализовать не смог. Он попал в перекладину, но за него ворота поразил Дзюба, доведя счет до 5:0.

Показатель на табло изменил Франсуа Камано, который забил единственный мяч в ворота петербуржцев. Радость москвичей была недолгой. С обратной передачи Дзюбы Малком довел счет до 6:1.

Победитель сезона-2020/21 получил кубок на стадионе сразу после игры.

На время матча крышу «Газпром Арены» закрыли. Это решение приняли заранее, потому что синоптики прогнозировали небольшие осадки в городе во второй половине дня. Температура воздуха не превысила +9...+11 градусов.

Игроки «Зенита» вышли в лазурной форме, вратарь — в черной. Гости появились на поле в красной форме, вратарь — в желтой.

«Газпром Арена» собрала 40 тысяч болельщиков. Игра началась в 19:00.

Сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России последние два сезона.

В победе «Зенита» не сомневался актер Михаил Боярский, писал RT. Тренеры подготовили команду к этому матчу как надо. На месте были нападающий Азмун, капитан Артем Дзюба, вратари. По словам артиста, собралась и потрясающая молодежь: защитник Данил Круговой, полузащитник Александр Мостовой.