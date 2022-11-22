Спорт 22 ноября 2022, 13:05 Допинговое дело фигуристки Валиевой затянуло WADA CAS заявил, что скорость рассмотрения дела против фигуристки Валиевой зависит от WADA РИА «Новости»

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в течение 10 дней должно подать апелляционную записку, чтобы Спортивный арбитражный суд смог рассмотреть дело фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил ТАСС.

CAS действует так, как предписал Кодекс спортивного арбитража. WADA обязано в течение 10 дней после окончания срока апелляции предоставить документ с доказательствами нарушений со стороны российской фигуристки. Ответчик в течение 20 дней ответит на нее.

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Сроки по соглашению сторон можно увеличить либо сократить. В пресс-службе CAS объяснили журналистам, что скорость рассмотрения дела зависит от всех сторон конфликта, но следующий шаг — за WADA.

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В допинг-пробе Камилы Валиевой, которую взяли в декабре 2021 года, нашли запрещенный препарат триметазидин. CAS признал, что она не принимала его специально.

WADA передало дело в спортивный арбитраж, потребовало на четыре года отстранить ее от соревнований и отобрать некоторые награды, а также обвинило дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в затягивании процесса.

Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая предположила, что фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова после завершения спортивной карьеры смогут пойти на телевидение, сообщило РИА ФАН.