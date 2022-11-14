14 ноября 2022, 14:59
WADA потребовало отстранить фигуристку Валиеву и отобрать золото Олимпиады
Спортивный арбитражный суд: WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года
Всемирное антидопинговое агентство потребовало от Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Об этом сообщили на официальном сайте суда.
Дисквалификация должна отсчитываться с даты вступления решения суда в силу. Все результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, должны быть аннулированы со всеми вытекающими последствиями, то есть у спортсменки должны отнять медали, набранные очки и призы.
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Запрещенное вещество триметазидин нашли в допинг-пробе Валиевой в декабре 2021 года во время соревнований в Санкт-Петербурге. Спортсменку не допустили к участию в Олимпийских играх, но она обжаловала данное решение.
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Спортсменка не стала делиться подробностями ситуации с расследованием о допинге. Расследование дела Камилы Валиевой завершилось в сентябре. Как отмечено в отчете, триметазидин мог попасть в организм фигуристки через побочный продукт.
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