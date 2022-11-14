Спорт 14 ноября 2022, 14:59 WADA потребовало отстранить фигуристку Валиеву и отобрать золото Олимпиады Спортивный арбитражный суд: WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года РИА «Новости»

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Всемирное антидопинговое агентство потребовало от Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

Дисквалификация должна отсчитываться с даты вступления решения суда в силу. Все результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, должны быть аннулированы со всеми вытекающими последствиями, то есть у спортсменки должны отнять медали, набранные очки и призы.

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Запрещенное вещество триметазидин нашли в допинг-пробе Валиевой в декабре 2021 года во время соревнований в Санкт-Петербурге. Спортсменку не допустили к участию в Олимпийских играх, но она обжаловала данное решение.

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Спортсменка не стала делиться подробностями ситуации с расследованием о допинге. Расследование дела Камилы Валиевой завершилось в сентябре. Как отмечено в отчете, триметазидин мог попасть в организм фигуристки через побочный продукт.