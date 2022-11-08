WADA передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитраж | 360°

Спорт 08 ноября 2022, 17:04 WADA передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитраж Глава WADA Банька сообщил о передаче дела фигуристки Валиевой в Спортивный арбитражный суд РИА «Новости»

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело российской фигуристки Камилы Валиевой на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом в своем Twitter сообщил глава WADA Витольд Банька.

Хотя Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) официально уведомило о скорейшем разрешении дела фигуристки, никакого прогресса в процессе не было. Поэтому материалы направили в CAS.

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«Я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — подчеркнул Банька.

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В конце октября Валиева отказалась комментировать ситуацию с расследованием о допинге. Ранее WADA требовало от РУСАДА раскрыть детали процесса, так как дело «уже стало публичным».

В РУСАДА сообщали, что расследование дела Валиевой завершили в сентябре. Согласно отчету организации, запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм фигуристки через побочный загрязненный продукт. На это указывают низкая доля вещества и чистые результаты анализов, которые Валиева сдавала после начала антидопингового скандала.