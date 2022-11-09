МОК заявил, что ожидает скорейшего рассмотрения дела фигуристки Валиевой в CAS | 360°

Спорт 09 ноября 2022, 15:33 МОК заявил, что ожидает скорейшего рассмотрения дела фигуристки Валиевой в CAS МОК: решение по делу фигуристки Валиевой позволит правильно распределить медали РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международный олимпийский комитет ждет, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение нужно для распределения медалей в командном турнире Олимпиады 2022 года в Пекине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Накануне Всемирное антидопинговое агентство передало дело российской фигуристки в Спортивный арбитражный суд (CAS). В WADA посчитали, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) затягивает процесс. В МОК отметили, что ожидают проведения процедуры в строгом соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом.

Реклама

«[МОК] надеется, что она будет проведена быстро, чтобы позволить Международному союзу конькобежцев определить конкретные результаты командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — подчеркнули в международном комитете.

Реклама

МОК планирует принять решение о распределении медалей. РУСАДА 14 сентября заявило об окончании расследования по делу российской фигуристки. Спустя неделю агентство сообщило, что не собирается обнародовать дату слушаний дисциплинарного комитета и его решение. В РУСАДА пояснили, что по антидопинговым правилам нужно сохранять в тайне детали дела несовершеннолетней спортсменки.

Валиевой в апреле исполнилось 16 лет. Фигуристку подозревают в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Его нашли в пробе спортсменки от 25 декабря, но результат проверки озвучили только в феврале. Тогда уже шли Олимпийские игры, а Валиева взяла золото в командном соревновании.

В Государственной думе заявили о необходимости подготовить доказательства о невиновности российской спортсменки, сообщил RT.