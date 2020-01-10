СМИ: украинский Boeing сбили двумя ракетами

При этом собеседник издания подчеркнул, что велика вероятность, что ракеты запустили случайно.

Накануне в Сети появилось видео с предполагаемым поражением украинского самолета неизвестным снарядом. Газета The New York Times не исключила, что на кадрах изображен населенный пункт Паранд. Во время пролета над этим участком украинский лайнер прекратил выходить на связь. Издание представило собранные в Сети видео, на которых можно увидеть, что самолет после вспышки продолжил полет, но развернулся в сторону аэропорта. Далее идут взрыв и падение борта.

Информацию о том, что крушение украинского боинга в Иране произошло из-за случайно выпущенной ракеты также озвучили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава британского Кабмина Борис Джонсон.

Иран заявил, что эти версии пока ничем не подтверждены. Представитель правительства страны Али Рабия заявил, что США просто продвигают нужную им версию, пытаясь выставить виновником Тегеран.

Ранее секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексей Данилов заявил, что Boeing 737 мог попасть под удар ЗРК «Тор» российского производства, который есть в распоряжение вооруженных сил Ирана. Он пояснил, что в Сети появились фотографии с изображением обломка ракеты.

Среди остальных версий о причинах крушения также рассматривается теракт на борту самолета, столкновение с беспилотником и техническая неисправность, которая привела к взрыву двигателя.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в минувшую среду, 8 января, через четыре минуты после вылета из аэропорта Тегерана. Лайнер загорелся в воздухе и начал разваливаться на части. Жертвами крушения стали 167 человек.