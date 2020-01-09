Премьер-министр Канады выдвинул свою версию крушения украинского Boeing 737 в Иране

«У нас есть разведданные от многих источников, в том числе от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолет был сбит иранской ракетой „земля-воздух“», — указал Трюдо, назвав крушение лайнера трагедией и отметив необходимость тщательного расследования.

Ранее американский журнал Newsweek сообщил со ссылкой на ряд источников, что украинский лайнер мог быть по ошибке сбит иранскими системами ПВО.

Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Выживших в катастрофе нет. Украина собрала специальную комиссию, которая отправилась в Иран. Предварительно указывается проблема с двигателями.