Иран ответил на обвинения в причастности к катастрофе Boeing-737

Иран выступил с осуждением США и других стран после их заявлений о причинах авиакатастрофы в Тегеране. Иранских военных обвинили в том, что они сбили украинский самолет Boeing-737.

«Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных», — заявил представитель правительства Исламской Республики Али Рабии. Его слова привел телеканал Press TV. Рабии отметил, что США, заявляя о виновности Ирана, продвигают нужную им версию случившегося.

Ранее американский президент Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявили, что Иран случайно сбил пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) ракетой класса «земля-воздух». В свою очередь, глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг эту информацию.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ утром 8 января вылетел из Тегерана в Киев, но через несколько минут после взлета потерпел крушение. На борту находились 176 человек. Все они погибли.