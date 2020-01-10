Джонсон заявил, что украинский Boeing был случайно сбит ракетой
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление канцелярии премьера. В тексте сказано, что в пользу этой версии говорит большое количество информации.
«Это вполне могло произойти непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, необходимо провести полное и прозрачное расследование», — говорится в письменном заявлении Джонсона.
Он подчеркнул, что сейчас самое главное обеспечить скорейшую репатриацию тел, чтобы семьи могли проститься с погибшими.
О данных разведки, подтверждающих возможность крушение из-за попадания иранской ракеты, сообщил также канадский премьер-министра Джастин Трюдо.
В ответ официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави предложил им поделиться этой информацией, предоставив ее комиссии по расследованию катастрофы.