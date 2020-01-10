СМИ показали видео вероятного удара иранской ракеты по Boeing 737

Иранский активист Нариман Галиб опубликовал на своей странице в Twitter видео с яркой вспышкой в небе. По словам автора поста, ролик прислал ему источник, который сумел снять момент попадания иранской ракеты в украинский Boeing 737

Активист написал, что пока не может проверить его подлинность. Он попросил помочь ему в установлении координат.

Как сообщила газета The New York Times, видео могло быть снято в населенном пункте Паранд недалеко от Тегерана. Координаты этой точки следующие: 35.489414, 50.906917. Пролетая над этой областью экипаж украинского лайнера перестал выходить на связь. Эту же информацию подтвердили независимые расследователи из Bellingcat и Conflict Intelligence Team.

По данным американского издания, после попадания ракеты в лайнер произошел взрыв, но самолет продолжил полет. На следующих записях, которые представила The New York Times, самолет развернулся в сторону аэропорта, после чего взорвался и упал.

Напомним, рейс PS752 по маршруту «Тегеран-Киев» потерпел крушение через несколько минут после вылета. Погибли 176 человек, включая членов экипажа. В Иран вылетели 45 украинских экспертов разных отраслей для выяснения обстоятельств катастрофы и идентификации тел погибших.