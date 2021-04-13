Ростуризм рассказал, что делать отдыхающим в Танзании и Турции

Ростуризм рассказал, когда отдыхающие смогут выехать из Турции и Танзании после запрета авиарейсов. В ведомстве отметил, что вернуться в Россию они смогут в соответствии с датами окончания тура.

Остаться на все дни туров смогут туристы, которые полетели в Турцию и Танзанию с помощью туроператоров, сообщили на сайте Ростуризма.

Путешественники смогут вернуться в Россию раньше срока, который указан в путеке. Для этого, по сообщению Ростуризма, нужно согласовать свое решение с туроператором. В некоторых случаях допустим обмен билета на более ранний срок.

«Туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, смогут вернуться в Россию планово. Вместе с тем, рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Туристам, которые купили путевки до 1 июня, Догузова советует перенести сроки перелета на более поздние даты, либо выбрать другую страну для отдыха.

Для туроператоров Ростуризм подготовил комплекс мер, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений.