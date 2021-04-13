Названа замена отдыху в Турции

Заменить любимую россиянами Турцию во время отпуска сможет Болгария. Там хороший климат и много мест, где можно остановиться. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Я бы выступил с предложениями найти альтернативу Турции. Ей могла бы стать Болгария. Там климатические условия нормальные. Африканская страна не может быть в полной мере альтернативой — ни Тунис, ни Марокко… Может быть решением открытие египетского направления. Но мы об этом с 2014 года говорим. Но я за болгарское направление», — поделился своими соображениями Мальцев.

По его словам, в Болгарии мягкий климат и много мест в гостиницах. Мальцев призвал начать переговоры с болгарской стороной, чтобы перенаправить туристический поток в эту страну. Собеседник добавил, что пока не понятно, как будут вывозить из Турции находящихся там сейчас россиян.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией с 15 апреля. Такое решение приняли из-за роста числа заражений коронавирусом и его мутировавшими штаммами.