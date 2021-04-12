«Аэрофлот» предложит условия обмена билетов в Турцию

Авиакомпания S7 приостанавливает рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня. «Аэрофлот» 13–14 апреля продолжит полеты в Турцию, а также предложит пассажирам специальные «вынужденные» условия возврата билетов.

Сейчас S7 ждет официальной информации о порядке вывоза россиян, рассказала представитель перевозчика в разговоре с РИА «Новости».

«В настоящее время мы ждем официальной информации о порядке вывоза россиян. Мы будем оперативно информировать пассажиров о необходимых действиях», — рассказала собеседница агентства.

Оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

В связи с принятым решением об ограничении полетов в Турцию, «Аэрофлот» принял ряд оперативных решений, рассказал представитель компании Михаил Демин. В частности, 13 и 14 апреля авиаперевозчик продолжит выполнение полетов из Москвы в Стамбул (пять рейсов в день) и Анталию (два рейса в день) и обратно по действующему расписанию, отметил Демин.

«При необходимости мы готовы увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров путем замены типа воздушных судов на широкофюзеляжные», — сказал он. Слова представителя компании приводит РИА «Новости».

При этом Демин добавил, что обмен авиабилетов «Аэрофлота», которые включают рейсы между Москвой и Стамбулом/Анталией или между Петербургом и Анталией, по которым перевозка уже началась, но обратный перелет по этим же воздушным путям оформлен на даты между 15 апреля и 1 июня, предложат переоформить на новые даты 13 или 14 апреля «без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление (в том числе через Москву для перевозок между Санкт-Петербургом и Анталией)».

Актуальная информация, как добавил представитель компании, в течение ближайших суток будет размещена на сайте «Аэрофлота».

Авиакомпания «Азимут» примет решение о возврате билетов на отмененные рейсы в Турцию после того, как получит разъяснения от Росавиации. Об этом ТАСС рассказал директор по стратегическому развитию компании Дмитрий Звонарев.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. На условиях взаимности между Москвой и Стамбулом сохранят два регулярных рейса в неделю. Также останутся вывозные рейсы для туристов, которые сейчас находятся на отдыхе.