Россиянам посоветовали пока забыть о полетах за рубеж

Отдых россиян в Танзании оказался под угрозой. Полеты в эту страну и Турцию решили ограничить из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко пояснил «360», что туроператорам предстоит рассмотреть несколько вариантов решения ситуации.

Пока не вышел официальный текст распоряжения, говорить что-то конкретное рано. От формулировок в документах будет зависеть и то, как туроператоры станут решать возникшие проблемы.

«Если все продано, то часть пассажиров захочет перенести, часть — вернуть. Все эти варианты надо рассматривать», — подчеркнул Осауленко.

Он пояснил, что аналогичное постановление правительства действует по «прошлогодней, более масштабной ситуации».

«С отсрочками по выплатам, возвратам, переносам и так далее. Вероятность того, что будет нечто аналогичное, высокая. Нужно разбираться, какая будет формулировка», — сказал глава ассоциации.

Осауленко напомнил, что прямое транспортное сообщение Россия восстановили с пятью странами, куда «пускали туристов». С уходом из сегмента двух государств стало очевидно — «вопрос достаточно сложный».

«Если брать российский рынок: к сожалению, то количество людей, которое привыкло, любит, хочет и может путешествовать, явно не рассчитано на эту инфраструктуру. Поэтому у нас по ряду направлений идет повышение цен, пересмотр договоров, уровень их в некоторых случаях просто зашкаливает. Ситуация в этом плане для самой отрасли сложная. Посмотрим, что будет дальше», — пояснил эксперт.

Турцию в условиях нынешней реальности он назвал массовым направлением, которое вобрало в себя потоки желавших путешествовать. Проданными оказались поездки на вторую половину апреля и майские праздники.

«Было продано практически все на рейсах. А это не один рейс в неделю — больше 10 в день. <…> Видимо, были определенные надежды на то, что в Турции ситуацию возьмут под контроль. Когда этого не произошло, наверное, было принято [такое] решение. Количество желающих выехать, которые приобрели билеты очень много — десятки тысяч», — заключил Александр Осауленко.