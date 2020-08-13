С 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ, в частности, в Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению.

Эксперты видят в подобном решении несколько оснований. Они обратили внимание, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Кроме того, в сентябре в стране планируют запустить в промышленное производство вакцину от новой инфекции.

Помимо этого эпидемиологическая обстановка улучшилась и в странах бывшего Содружества. К тому же в СНГ готовы закупать отечественную вакцину. А это в свою очередь поможет восстановить гуманитарные и деловые связи с Россией.

Когда откроется граница России и Белоруссии пока неизвестно. Авиакомпания «Белавиа» продлила отмену рейсов в РФ до 21 августа.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса с 27 марта. После улучшения эпидситуации россияне могут улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. Кроме того, открыты границы с Абхазией. Еще несколько стран заявили о готовности принимать российских путешественников — Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.