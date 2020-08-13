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    13 августа 2020, 14:21

    Россияне могут полететь в СНГ с 1 сентября — СМИ

    Алена Макаренко

    Россия может открыть границы со странами «ближнего зарубежья» к началу осени. Об этом сообщило издание Ассоциации туроператоров России «Вестник АТОР» со ссылкой на источники.
    Россияне могут полететь в СНГ с 1 сентября — СМИ

    С 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ, в частности, в Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению.

    Эксперты видят в подобном решении несколько оснований. Они обратили внимание, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Кроме того, в сентябре в стране планируют запустить в промышленное производство вакцину от новой инфекции.

    Помимо этого эпидемиологическая обстановка улучшилась и в странах бывшего Содружества. К тому же в СНГ готовы закупать отечественную вакцину. А это в свою очередь поможет восстановить гуманитарные и деловые связи с Россией.

    Когда откроется граница России и Белоруссии пока неизвестно. Авиакомпания «Белавиа» продлила отмену рейсов в РФ до 21 августа.

    Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса с 27 марта. После улучшения эпидситуации россияне могут улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. Кроме того, открыты границы с Абхазией. Еще несколько стран заявили о готовности принимать российских путешественников — Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

    Новости SMI.FM