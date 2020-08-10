Россиянам сообщили о путевках в Абхазию за 10 тысяч рублей

Самый недорогой тур в Абхазию, которую с 1 августа открыли для жителей России стоит десять тысяч рублей. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, в августа абхазские курорты предложили россиянам «низкие, даже демпинговые» цены на отдых». Об этом сообщило агентство «Москва». Ценник оказался в среднем на 30% ниже, чем в Краснодарском крае.

Ломидзе отметила, что неделя отдыха в Абхазии сейчас стоит 10-12 тысяч рублей на человека. Если брать более дорогие путевки — то это порядка 30 тысяч рублей на десять дней. На Кубани за столько же дней придется отдать не меньше 40-45 тысяч.

Исполнительный директор АТОР подчеркнула, что стоимость туров в Абхазию «затормозила сезонный рост цен на курортах Краснодарского края».

Россия открыла границы с Абхазией 1 августа. Такое распоряжение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин. C начала месяца россияне могут беспрепятственно ездить в Абхазию, а граждане этого государства — в РФ. Железнодорожное сообщение возобновили 7 августа.

На следующий день после этого появилась информация, что российский турист заразился коронавирусом во время отдыха в Абхазии. Он вернулся в Россию для лечения.