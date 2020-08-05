Швейцария отменила карантин для россиян

«Начиная с 8 августа из списка исключены Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Россия», — говорится в сообщении правительства. До этого все пребывающие в страну обязаны были изолироваться на 10-дневном карантине. При этом самолеты в Швейцарию из России начнут летать с 15 августа.

Однако гражданам еще 46 стран придется провести время на карантине в Швейцарии после прилета или приезда. В ограничительном перечне с 8 августа также появятся Испания, Румыния и Сингапур. В списке все еще остаются Люксембург, Бразилия и США.

Раннее для россиян открыли границы три страны — Великобритания, Турция и Танзания. После такой новости цены на авиабилеты на турецкие курорты подскочили. Их стоимость повысилась на 26%.

Также гражданам России теперь открыта дорога и в Черногорию. Но российские авиакомпании пока не возобновили полеты в эту страну.