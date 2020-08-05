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    05 августа 2020, 17:12

    Швейцария отменила карантин для россиян

    Мария Шагиахметова

    Правительство Швейцарии исключило Россию из списка стран, чьи граждане обязаны просидеть на карантине после прибытия. Соответствующая информация опубликована на сайте властей.
    Швейцария отменила карантин для россиян

    «Начиная с 8 августа из списка исключены Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Россия», — говорится в сообщении правительства. До этого все пребывающие в страну обязаны были изолироваться на 10-дневном карантине. При этом самолеты в Швейцарию из России начнут летать с 15 августа.

    Однако гражданам еще 46 стран придется провести время на карантине в Швейцарии после прилета или приезда. В ограничительном перечне с 8 августа также появятся Испания, Румыния и Сингапур. В списке все еще остаются Люксембург, Бразилия и США.

    Раннее для россиян открыли границы три страны — Великобритания, Турция и Танзания. После такой новости цены на авиабилеты на турецкие курорты подскочили. Их стоимость повысилась на 26%.

    Также гражданам России теперь открыта дорога и в Черногорию. Но российские авиакомпании пока не возобновили полеты в эту страну.

    Новости SMI.FM