Россия возобновила полеты на турецкие курорты

Самолеты доставили первых пассажиров из России на курорты Турции. Из Внуково 10 августа в 02:45 отправился рейс в Анталию, туда же в 02:28 вылетел самолет из Шереметьево. В 03:00 пассажиры отправились из Домодедово в Анталью и Даламан.

Всего в турецкие курортные города будут доставлять пассажиров порядка 10 российских и трех турецких авиакомпаний. Среди них: «Аэрофлот», «S7», «Уральские авиалинии», «Победа», «Северный ветер», «Икар», «Россия», Royal Flight, Red Wings, Azur air, Ifly, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines.

Пока улететь в Турцию можно лишь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 1 августа возобновились полеты в Стамбул и Анкару.

Также Россия возобновила авиасообщение с Танзанией и Великобританией. Ожидается, что с 15 августа улететь также можно будет в Швейцарию. Кроме того, снова открыта граница с Абхазией.

Ранее Ростуризм опубликовал памятку для туристов, которые собираются в Турцию. Путешественникам рекомендовали приобрести страховку, покрывающую расходы на лечение коронавируса, носить маски и сдать по возвращении домой тест на COVID-19. Кроме того, во время полета нужно будет заполнить специальную анкету с данными о месте пребывания, контактами для связи и наличием симптомов заболевания.