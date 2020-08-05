Туроператоры рассказали о правилах въезда в Танзанию

По их словам, прибывающим в государство российским туристам теперь нужно предъявлять заполненную «декларацию о здоровье». Помимо прочего, необходимо иметь при себе документ с отрицательным результатом анализа на COVID-19, информирует «Газета.ру».

Уточняется, что в справке должно быть написано слово «Negative» (отрицательный), потому что работники танзанийского аэропорта могут не владеть русским языком. Тест на коронавирус важно сдать не позднее чем за 72 часа до вылета в страну.