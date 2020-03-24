«Готовы лететь стоя и на кукурузнике». Россияне застряли на Бали из-за коронавируса

Россияне застряли на Бали после того, как ОАЭ ограничила полеты из-за коронавируса. В консульстве путешественникам предлагают ждать и жить на собственные средства, а деньги заканчиваются. О злоключениях туристов «360» рассказала одна из них — Ксения Котысько.

Ксения рассказала, что вместе со своим молодым человеком прилетела из Москвы на Бали 5 марта. Билеты они покупали еще месяца за три до этого, когда о коронавирусе и карантинах не было никакой информации. Летели на Emirates через Дубай. Обратный путь должен был быть тем же, но в последний момент их рейс отменили.

«Мы приехали в аэропорт, в аэропорту мне пришло сообщение об отмене рейса из Дубая в Москву. А здесь на рейс, который был до Дубая, шла регистрация. Нас не зарегистрировали, потому что мест на самолет в Москву просто нет. Развернули полсамолета. Мы начали говорить, что зовите представителей авиакомпании Emirates. Он вышел, на всех нас наорал. Грозил полицией», — сообщила Котысько.

Это произошло в понедельник, на следующий день девушка и ее молодой человек отправились на встречу с консулом. Однако тот взял у них анкеты с информацией и предложил ждать. Ожидание путешественники должны оплачивать сами, причем даже примерные сроки пока не известны.

Проблема еще и в том, что таких, как Котысько, оказалось довольно много. Некоторые приехали отдохнуть на Бали из Крыма, и у них нет банковских карточек Visa или Mastercard. У других карты зажевал банкомат, и взять наличные неоткуда.

«Сказали, что все за свои деньги. Живите, снимайте, экономьте. Как-то договариваемся с хостелами. Живем в долг. Нам разрешили жить в долг. Сказали: „Когда приедете в Россию, переведете деньги“. Хоть кто-то пошел на уступки. Завтра Новый год, день тишины. Гарантии, что мы уедем, вообще никакой не дают», — рассказала Ксения.

Деньги за пропавшие билеты компания возвращать не хочет, а чтобы купить новый, как предупредил консул, понадобятся наличные в аэропорту. Но самое главное, что сейчас волнует туристов, это время. У многих отпуск подходит к концу. Молодой человек Ксении работает в московском метро машинистом, и его выхода там ждут.

Мы в шоке, мы уже готовы лететь стоя. Мы готовы на «кукурузнике» лететь, лишь бы улететь домой, потому что здесь мы не знаем, сколько пробудем. Деньги заканчиваются Ксения Котысько.

Тем временем, Объединенные Арабские Эмираты объявили, что полностью приостанавливают пассажирское авиасообщение и транзит через страну на две недели, начиная с 26 марта. На Бали пока летает «Аэрофлот», но неизвестно, сколько это продлится.

С начала эпидемии на Бали выявили шесть случаев заражения коронавирусом.