Россиянка рассказала, что на Бали не контролируют ситуацию с коронавирусом

В аэропорту Денпасар девушке выдали анкету туриста. Никаких тестов на наличие коронавируса не было, необходимо ли поставить галочку о состоянии здоровья.

«Потом два человека проверяют эти бланки. Но им абсолютно все равно было на то, что люди кашляли в очереди, они не проверяли температуру у нашего рейса, хотя потом я слышала, что вообще именно они и проверяют. Ты отдаешь эту заполненную анкету, а взамен дают маленькую желтую справочку со штампом, мол, COVID-19 побежден в твоем организме, и ты не болен», — поделилась Юлия.

Она рассказала, что никакой паники нет: ни у местных, ни у приезжих. Это касается не только аэропорта, но и других общественных мест. На Бали разрешено буквально «делать все, что хочешь».

Девушка заявила, что на острове недалеко от Сингапура нет запретов. По пятницам люди большими толпами собираются на молитвы, не боясь заразиться.