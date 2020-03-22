Российские туристы застряли в Африке из-за коронавируса

Несколько сотен российских туристов не могут вылететь на родину из танзанийского Занзибара. С 21 марта авиакомпании начали отменять или переносить рейсы. Туристы записали видеообращение, в котором рассказали о своей ситуации.

Молодая пара расскаала, что сейчас происходит в городе Занзибар с российскими туристами. По словам девушки, их уведомили 18 марта о переносе рейса на 23 число.

«Ситуация состоит в том, что все рейсы отменяются постоянно. Мы подключили к этому вопросу консула, у нас есть группа, в которой состоит очень много россиян, порядка 100 человек, на самом деле на острове находится больше», — рассказала девушка, отметив, что они самостоятельные туристы, не прилетевшие туроператором.

По ее словам, единственная рекомендация от представителя консула в Занзибаре была самостоятельно покупать билеты других авиакомпаний и улетать. Других рекомендация для них нет, потому что официально границы Танзании еще не закрыты. Когда россияне смогут вылететь обратно на родину неизвестно.

Причина оказалась в том, что после покупки билетов люди узнавали, что эти проездные недействительные. Также произошло и с этой девушкой. Вместе со своим молодым человеком она узнала, что никуда не полетит только на стойке регистрации.

Деньги перевозчик не вернул никому. В итоге туристы остаются без денег, а отели в стране закрываются. Со стороны местного населения идет уже неприкрытая агрессия.

«В след кричат слова „корона“, кидают палки и камни […] становится находится здесь опасно. Помимо того, что нет денег и люди скупили все возможные билеты, которые были, но рейсы не улетели, приходится искать средства для проживания, плюс опасно выходить просто на улицу из отеля», — рассказала девушка. По словам ее спутника, сейчас на острове находится более 500 россиян.