Зараженного коронавирусом россиянина нашли в ОАЭ

Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов объявило об 11 новых случаях заболевания коронавирусом COVID-19 в ОАЭ. Чиновники сообщили, что все заразившиеся отправлены на карантин. Среди них есть один россиянин.

Среди 11 человек, у которых обнаружили новый коронавирус, два итальянца, два филиппинца, один черногорец, один канадец, один немец, один пакистанец, один гражданин ОАЭ, один британец и россиянин. Всего в ОАЭ сейчас выявлено 85 случаев заболевания, добавили в Минздраве.

Местный Минздрав заверил, что все случаи заболевания они отслеживают. Все пациенты сейчас в стабильном состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщило агентство Emirates.

Медицинские учреждения в ОАЭ оснастили всем необходимым оборудованием и материалами, которые могут понадобиться. В стране приняли все возможные меры для борьбы с COVID-19. При этом учитывались стандарты ВОЗ, добавили в министерстве.

Всего в ОАЭ сейчас находятся четверо россиян, зараженных коронавирусом. Двое из них — велогонщики, прибывшие на гонку «Тур ОАЭ».