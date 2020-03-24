Около 2 тысяч туристов застряли на Бали. Родные страны их не впускают

Иностранные туристы не торопятся покидать индонезийский остров Бали. Продлить визы попросили около двух тысяч путешественников из разных стран. На родину они вернуться не могут или не хотят из-за ситуации с коронавирусом.

Остаться на Бали изъявили желание туристы из Китая, США и некоторых государств Европы, сообщила газета Jakarta Post.

В министерстве законности и прав человека рассказали, что с февраля в районные иммиграционные отделы обратились минимум 1830 человек. Люди хотят получить разрешение на продление виз по программе emergency stay permit. По ней в стране можно остаться из-за чрезвычайных обстоятельств.

Около 80% иностранцев, уточнили в ведомстве, являются гражданами Китая. Остальные прибыли на Бали из Великобритании, Италии, США, Германии и других стран.

С начала эпидемии на Бали выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом и только один привел к смерти пациента.

Всего в Индонезии инфекцию выявили у 579 человек. Случаев с летальным исходом в стране 49. По всему миру уже подтверждено почти 375,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. С 8 апреля китайские власти решили открыть Ухань, где и началась вспышка заболевания.