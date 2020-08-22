Польша открыла границы для россиян

Россияне получат разрешение на въезд в Польшу в ближайшее время. Путешествовать смогут еще и граждане Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи.

В то же время расширится перечень стран, жителям которых нельзя будет съездить в Польшу. Среди них Бельгия, Испания, Французская Полинезия, США, Индия, Мальта, Монако, Филиппины. Всего их 63, хотя ранее было 44 государства, отметило ИА «ФедералПресс».

Новое постановление будет действовать с 26 августа по 8 сентября. Запрет на полеты не относится к самолетам, выполняющим рейсы с согласия премьер-министра республики. Запрет не коснется и военных полетов.

Польша ввела полный запрет на международное авиасообщение в середине марта из-за пандемии коронавируса. Его отменили в ночь на 17 июня для стран Евросоюза и ряда других направлений. Крупнейшая польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Канаду, Японию и несколько государств Азии 2 июля.

Из-за пандемии коронавируса Россия приостановила регулярные и чартерные полеты за границу с 27 марта.

С 1 августа РФ восстановила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также с этой же даты разрешено свободно ездить в Абхазию. А с 15 августа для туристов вновь открыта Швейцария. Кроме того, россиян ждут в Киргизии и Черногории.