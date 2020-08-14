Россия восстановит полеты в Швейцарию с 15 августа

Сначала полеты будут совершаться только раз в неделю — по субботам. Из Шереметьево самолет будет вылетать в 13:50, а обратный рейс из Женевы запланирован на 18:25.

«По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться», — уточнили в авиакомпании.

Что касается отмененных рейсов в Женеву, то деньги за авиабилеты вернут клиентам автоматически. Это касается тех, кто купил билеты на сайте перевозчика или в контакт-центре после 1 мая 2020 года.

«Пассажирам, которые покупали билеты в офисах продаж „Аэрофлота“ или в агентствах, необходимо обращаться по месту приобретения билетов», — заметили представители компании.

Швейцария таким образом стала четвертой страной, с которой Россия возобновила авиасообщение. Ранее авиакомпаниям разрешили летать в Великобританию, Турцию и Танзанию. Черногория сняла для россиян все ограничения. Однако пока рейсы в эту страну не разрешены. Кроме того, восстановлено железнодорожное сообщение с Абхазией.

Также недавно в СМИ появилась информация, что РФ планирует с 1 сентября восстановить перелеты в Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан.