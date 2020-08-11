С ручной кладью нельзя? Изменились правила перелета в Турцию

Турецкие власти потребовали от авиакомпаний внести изменения в правила перелета пассажиров. Это коснется ручной клади и социальной дистанции. Так турецкие власти хотят снизить риск заражения коронавирусом.

Теперь пассажирам нельзя брать на борт самолета привычную ручную кладь. Но можно взять дамскую сумочку, портфель для ноутбука, барсетку и детское питание. Все остальные вещи нужно сдать в багаж. За отказ соблюдать правила пассажира могут снять с рейса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей российских авиакомпаний.

Такое решение, по мнению турецких властей, поможет пассажирам избегать скоплений в проходе самолета, тем самым соблюсти социальную дистанцию. Измененные правила начали действовать почти во всех отечественных авиакомпаниях.

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов предположил, что цены на курорты Турции могут упасть из-за ежедневного прироста заразившихся коронавирусом людей в мире. Так, по мнению депутата, Турция привлечет больше отдыхающих.

Помимо Турции, россияне могут отправиться отдыхать в Великобританию, Танзанию, Швейцарию и Абхазию.