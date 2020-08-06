Черногория сняла все ограничения на въезд для россиян

«Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», — приводит агентство текст сообщения черногорского Кабмина.

Об окончании пандемии коронавируса в Черногории объявили в начале июня. С начала лета власти страны начали постепенно снимать ограничения.

Россия, закрывшая границы в связи с распространением 2019-nCoV, начала возобновлять международное авиасообщение. С 1 августа самолеты начали летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. 15 августа список открытых для посещения россиянами стран пополнится Швейцарией.

Пока граждане России предпочитают для отдыха Кубань и Крым. Самыми популярными туристическими направлениями в августе стали Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.