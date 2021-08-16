Число рейсов из Москвы на курорты Египта увеличат втрое

Количество рейсов из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх с 27 августа увеличится с пяти до 15 в неделю на каждом маршруте. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, по одному рейсу в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх организуют из региональных аэропортов, возобновивших международное авиасообщение.

Также с 27 августа увеличится с четырех до семи число регулярных рейсов между Москвой и Будапештом. Улететь в столицу Венгрии можно из Сочи, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары с частотой один рейс в неделю.

Количество рейсов в Ларнаку из Москвы увеличится с четырех до семи в неделю, а на Пафос — с трех до семи. Попасть на кипрские курорты также можно из региональных аэропортов. Количество самолетов увеличили с двух до четырех в неделю на каждом из маршрутов. Также возобновятся полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

Авиасообщение между Россией и Египтом прекратилось в 2015 году после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа». Он разбился во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Частичное возобновление регулярных рейсов между Россией и Египтом произошло в 2018 году.

Запрет на чартерные рейсы в Египет президент России Владимир Путин снял в июле этого года. Первые регулярные рейсы на курорты начали выполнять авиакомпании «Россия» и Egypt Air. При этом разрешение Росавиация выдала девяти российским перевозчикам. В ведомстве отметили, что окончательное решение об увеличении количества рейсов примет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.